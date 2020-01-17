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17 січня • оновлено в 19:16
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Хто перешкоджає будівництва столичної станції метро?

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Історія зі спробою захоплення підприємства "Київметробуд" набирає обертів. Ії фігуранти вже вдруге провели прес-конференцію – в цей раз начебто про перспективи метробудівництва у столиці.

Натомість голова Наглядової ради Київметробуду акцентував увагу зовсім не на перспективах, а спробував довести, що метро на Виноградарі будується занадто повільно та відстає від графіку.

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