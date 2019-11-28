Хто насправді керує Україною: деталі касетного скандалу

У мережі опублікували записи розмов глави Державного бюро розслідувань Романа Труби у своєму кабінеті.

Він особисто обговорював кримінальні справи стосовно топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Опублікували записи в анонімному Telegram-каналі "Трубу прорвало". Як пише на своїй Facebook-сторінці журналіст Юрій Бутусов, аудіозаписи стосуються відразу кількох важливих епізодів:

Роман Труба за дзвінком і смсками від генерального прокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана дає команди і призупиняє на час візиту місії МВФ обшуки у Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ.

Справи проти Порошенка, які веде ДБР, керуються ОП і контролюються особисто Богданом.

19 вересня, за словами Труби, президент дав йому завдання щодо порушення справ щодо конкретних державних структур і галузей, тоді він працюватиме після 31 грудня.

Директор НАБУ Артем Ситник телефонує Трубі і повідомляє, що на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка фігурують заступники Труби.

Проєкт підозри колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун Труба, за його словами, возив особисто президенту.

Глава компанії-виробника спальних мішків для Міноборони Михайло Немирівський обговорював із Трубою хід розслідування щодо закупівель в армії, щоб уникнути свого втрапляння у скандал.

Журналіст доповнює, що з юридичної точки зору факт публікації – катастрофа для глави Офісу президента, а також Генерального прокурора.

Адже вони не мають жодних повноважень "у ручному режимі" контролювати хід справ. Тепер же будь-яка кримінальна справа як в очах суспільства, так і західних дипломатів буде виключно політичним переслідуванням.

"Записи демонструють, що справи порушуються і просуваються за командою ОП. А отже про яку справедливість, про які принципи може бути мова? В чиїх інтересах трясе ОП Дніпровську міськраду і ПриватБанк – у державних?", – стверджує Бутусов.

За цієї ситуації перед президентом Володимиром Зеленським є відразу кілька варіантів дій. Зробити по-старому і просто проігнорувати резонансний компромат. Замовкнути й інформаційно "закрити" реальну кримінальну справу. Як він це і робить зі скандальними записами розмови Юрія Коряченкова ("Юзика") із криворізькою поліцією.

Окремо має виступити і глава НАБУ Артем Ситник і підтвердити, чи був факт розмови. Якщо був, то НАБУ просто зобов'язане відкрити кримінальне провадження щодо Романа Труби.

"Мають з'явитися заяви і фракцій Верховної Ради – необхідне створення депутатської слідчої комісії, необхідно провести фактичну перевірку розмов на записі. Всі фігуранти розмов мають дати оцінку – чи відповідають викладені факти реальним обставинам розслідування, про які їм відомо", – підсумував Бутусов.

Роман Труба ще у вересні 2019 року заявив, що в його кабінеті були знайдені прослуховуючі пристрої. За його словами, апаратура була встановлена професійно. Він запевняв, що "нічого цікавого" про нього на записах бути не може. "А ось про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими – так. У тому числі, резонансних", – заявляв він в коментарі журналістам.

Довідка: Роман Труба – директор Державного бюро розслідувань. Призначений на посаду 22 листопада 2017 року. З липня 2014 року по травень 2015 працював на вищих керівних позиціях в Генеральній прокуратурі України.

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