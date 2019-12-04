Хто матиме право гнати спирт з 1 липня 2021 року: експерт

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Дмитро Наталуха у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував, хто відтепер матиме право "гнати дистилят в Україні".

"На разі декілька етапів передбачено у законопроекті. Перший етап: будь-хто, хто приватизує одне з підприємств, яке має ліцензію на виробництво спирту, отримує можливість гнати спирт. Якщо є бажання будувати новий завод, то таке право наступає з 2024 року. Це було зроблено щоб не знецінити державні підприємства, які зараз підпадатимть під приватизацію. Зараз важливо ефективно провести приватизацію", - заявив експерт.

Він також прокоментував, чи зможуть невеликі підприємства, які вже нелегально продають спирт, легалізуватися і продавати крафтові невеликі бренди.

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