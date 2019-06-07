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Хто керує політичними переконаннями популярних артистів: продюсер закликає не тішитись ілюзіями

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Продюсер Денис Путінцев вважає, що після того, як президентом України став шоумен, рівень шоубізнесовості української політики - зашкалює. І хоча до приходу представників масової культури хтось ставиться із іронією, він нагадав, що "співаючий ректор" Михайло Попалвський пережив під куполом парламенту кілька президентів України. За словами Путінцева, у Попласького все добре і в бізнесі – викладачами його вишу стали зірки естради, які, так само, виступали для різних глав української держави.

Він вважає, що в українській політиці не вистачає персонажів. За його словами, є багато політиків, які намагаються виглядати серйозно, які дають вже протягом 10-20 років одні й ті ж самі обіцянки з одноманітних рекламних щитів. І саме цим, на його думку, вони й набридли, не зважаючи на їхню політичну орієнтацію.

Він переконаний, що "похід в політику", про який заявило вже чимало українських співачок і співаків, це, насамперед, додатковий піар, який виходить за межі шоу-бізнесу і потрапляє до іншої царини медійної популярності. І тепер виконавці, яких запрошували в ТВ-програми з певної цільової аудиторією, отримають, за словами Путінцева, можливість потрапити до політичних ток-шоу, в які, раніше, за інших обставин, вони б ніколи не потрапили.

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