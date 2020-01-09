Хто голосуватиме за Трампа в США: експерт з міжнародних питань

Експерт з міжнародних питань Андрій Каракуц у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував розвиток подій на Близькому Сході, реакцію США та Ірану на вбивство Сулеймані.

"Трамп показує все те, що він робив і раніше. На конференції дав зрозуміти, що не буде продовжувати загострювати ситуацію, і всі зрозуміли, що ніякої війни не буде", - заявив Каракуц.

Експерт також висловився із приводу стилю поведінки та передвиборчій стратегії президента Трампа.

"Справді, це стиль правління Трампа. Це постійна агітація. З моменту перемоги на виборах, він не припиняв агітувати за себе. Він постійно намагається демонструвати, що ті, хто його обрав, мають йому допомагати. Це його стратегія, і вона може бути виграшною для нього на виборах цього року", - зазначив експерт.

За словами експерта, виборча система Штатів є досить заплутаною, іпрезидента там обирають спеціальні представники, яких обирає народ Америки.

"В цьому році буде вісім штатів, де буде відбуватися справжня боротьба, але треба дочекатися, хто стане кандидатом від демократів. Електорат Трампа - це представники сільської місцевості. Він їм подобається, оскільки, на їх думку, він виконує усі свої обіцянки", - зазначив Каракуц.

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