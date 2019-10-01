Хто більше не отримуватиме субсидію з 1 жовтня: коментар експерта ЖКГ

Експерт з питань житлово-комунального господарства Андрій Нікончук прокоментував монетизацію субсидій та розповів, хто з українців більше не буде отримувати субсидії із 1 жовтня.

Пільги по комуналці із 1 жовтня почнуть виплачувати готівкою. Формуватимуть реєстри пільговиків щомісяця. У той самий момент збережеться і безготівкова форма отримання пільг, цим питанням опікуватиметься Ощадбанк.

Експерт заявив, що питання отримання пільг та монетизації їх має пройти значно гладше ніж питання із субсидіями. Нікончук радить українцям взагалі розділяти ці два питання. Субсидії - це допомога тим, хто не може сплачувати повні рахунки, а от пільги стосуються тих громадян, які мають ті чи інші заслуги перед державою, і держава, у свою чергу, робить для таких громадян знижки на державні послуги, якими ці громадяни користуються.

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