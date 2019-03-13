Хрест на кар'єрі Терези Мей: експерт пояснив, як далі буде проходити Brexit

Експерт із міжнародних питань Валерій Кравченко зазначив, що друге поспіль провальне голосування у британському парламенті за угоду між Лондоном та Брюсселем, в якому прописано порядок виходу Великобританії з Євросоюзу, може негативно відбитися на подальшій політичній кар'єрі нинішньої прем'єрки Об'єднаного королівства Терези Мей.

За його словами, в разі чергового невдалого голосування, яке має відбутися завтра, питання Brexit можуть в черговий раз відкласти,на цей раз на липень поточного року.

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