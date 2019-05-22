Холоднокровне рішення: експерт пояснив причини від'їзду місії МВФ з України

Експерт із фінансових питань Василь Горбаль, коментуючи відмову МВФ переглядати програму для України, зазначив відсутність емоційної складової у цьому рішенні. За його словами, півторарічна програма для України є достатньо простою і з точки зору і виконання, і тих умови, які були закладені, а основними ключовими моментами є антикорупційна складова, які стосувалися запуску антикорупційного суду.

Тому, на його думку, Україна знаходиться у абсолютно комфортному режимі виконання цієї програми, а більшість речей з боку МВФ були передбачуваними і прогнозованими. Горбаль зазначив, що підписуючи цю програму МВФ зважав на політичну ситуацію в Україні, зокрема вибори до парламенту, та полегшив її, лишивши антикорупційні тези.

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