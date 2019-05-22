ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Холоднокровне рішення: експерт пояснив причини від'їзду місії МВФ з України

530Читати матеріал російською

Експерт із фінансових питань Василь Горбаль, коментуючи відмову МВФ переглядати програму для України, зазначив відсутність емоційної складової у цьому рішенні. За його словами, півторарічна програма для України є достатньо простою і з точки зору і виконання, і тих умови, які були закладені, а основними ключовими моментами є антикорупційна складова, які стосувалися запуску антикорупційного суду.

Тому, на його думку, Україна знаходиться у абсолютно комфортному режимі виконання цієї програми, а більшість речей з боку МВФ були передбачуваними і прогнозованими. Горбаль зазначив, що підписуючи цю програму МВФ зважав на політичну ситуацію в Україні, зокрема вибори до парламенту, та полегшив її, лишивши антикорупційні тези.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Василь Горбаль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини