Холодні дощі накриють пів України: прогноз погоди на 29 жовтня від ObozTV

В Україну ідуть дощі та похолодання. У вівторок погода відчутно погіршиться практично у всіх областях.

ObozTV представляє прогноз погоди на 29 жовтня.

На заході небо затягне хмарами, які принесуть із собою дощі. Температура повітря вдень +11, вночі +4 градуси.

На півночі також хмаритиме. Дощ за прогнозом лише у Житомирі. Денний максимум +11 градусів, нічний мінімум +5.

У східних регіонах хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Максимум денної температури +18 градусів, уночі на термометрах +10.

На півдні та в Криму переважатиме хмарна і суха погода. Температура повітря вдень +20, вночі +10 градусів.

У центральних областях хмаритиме. У Вінниці очікується невелика злива. Вдень повітря прогріється до +16 градусів, уночі термометри покажуть +9.

Києву синоптики обіцяють похмурий день, без опадів. Денний максимум +12, нічний мінімум +8 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, 28 жовтня українським водіям порадили невідкладно "перевзувати" свої автівки та міняти літню гуму на зимову. Через тумани та опади на дорогах вже може з'являтися ожеледиця.

За довгостроковим прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, з 12 по 22 листопада будуть слабкі стійкі морози, а справжня зима розпочнеться з 12 грудня.

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