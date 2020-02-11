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11 лютого • оновлено в 17:33
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Холодна війна триває: Трамп хоче створити найпотужніші ядерні сили у світі

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Президент США Дональд Трамп заявив про намір створити в країні найпотужніші ядерні сили у світі.

Про це він повідомив під час виступу перед Національною асоціацією губернаторів. Трансляцію зустрічі вів телеканал PBS NewsHour.

За словами американського лідера, поки у країни відсутні договори з Росією та Китаєм щодо контролю над озброєннями, у Вашингтона немає іншого виходу, крім як створювати потужні ядерні сили.

Водночас Трамп зазначив, що одночасно і Москва, і Пекін вже заявили про бажання вести переговори щодо цього питання.

"Вони сподіваються зупинити божевільну витрату мільярдів і мільярдів доларів на ядерну зброю", – наголосив президент США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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