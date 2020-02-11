Холодна війна триває: Трамп хоче створити найпотужніші ядерні сили у світі

Президент США Дональд Трамп заявив про намір створити в країні найпотужніші ядерні сили у світі.

Про це він повідомив під час виступу перед Національною асоціацією губернаторів. Трансляцію зустрічі вів телеканал PBS NewsHour.

За словами американського лідера, поки у країни відсутні договори з Росією та Китаєм щодо контролю над озброєннями, у Вашингтона немає іншого виходу, крім як створювати потужні ядерні сили.

Водночас Трамп зазначив, що одночасно і Москва, і Пекін вже заявили про бажання вести переговори щодо цього питання.

"Вони сподіваються зупинити божевільну витрату мільярдів і мільярдів доларів на ядерну зброю", – наголосив президент США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За наказом президента Дональда Трампа військово-морські сили США розмістили нові малопотужні ядерні боєголовки на субмаринах типу Ohio.

Пізніше військово-морський флот США ввів у експлуатацію тактичні ядерні балістичні ракети, які будуть розміщуватися на субмаринах. Нова зброя призначена для стримування такого противника, як Росія.

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