Хода Гідності замість параду на День незалежності

У Києві на святкуванні Дня Незалежності України 24 серпня 2019 року не буде традиційного параду, але пройде Хода Гідності.

Про це на брифінгу 30 липня повідомив глава Офісу президента Андрій Богдан. За його словами, цей захід відповідає європейському стилю.

"Замість параду буде Хода. Планується, що по Хрещатику пройдуть представники різних військ ЗСУ, ветерани АТО зможуть приєднатися до своїх бригад. Разом з ними участь візьмуть медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери", – розповів він.

Також у Ході візьме участь і президент України Володимир Зеленський, після чого він оголосить урочисту промову.

"Потім буде грандіозний концерт, поставлений відомим українським режисером", – уточнив Богдан.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!