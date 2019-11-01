Хмарно, місцями опади: прогноз погоди в Україні на 2 листопада від ObozTV

Субота в Україні буде похмурою і доволі прохолодною, але вже в неділю очікується потепління.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 2 листопада.

На заході небо затягне хмарами, які місцями принесуть із собою дощі. Температура повітря вдень +13, вночі +1 градус.

На півночі також хмарно. Дощ за прогнозом лише у Житомирі. Денний максимум +8 градусів, нічний мінімум -1.

На сході хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Максимум денної температури +7, вночі на термометрах -1 градус.

Південь та Крим – переважатиме хмарна і суха погода. Температура повітря вдень +11 градусів, уночі +1.

У центральних областях хмаритиме. Вінниці обіцяють невелику зливу. Вдень повітря прогріється до +9 градусів, уночі термометри покажуть 0.

У Києві похмурий день, без опадів. Денний максимум +9, нічний мінімум +3 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики змінили прогноз погоди на листопад – останній місяць осені буде не таким холодним, як очікувалося раніше.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!