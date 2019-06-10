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Хімікати з Росі можуть потрапити в Дніпро: еколог зробив попередження

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Еколог Олександр Соколенко зазначив, що рівень небезпеки у населених пунктах, які лежать в акваторії річки Рось, зокрема у Білій Церкві, після виливу хімічно-небезпечної речовини, можна буде визначити після проведення ретельних аналізів. Проте, за його словами, повідомлення про загибель риби та інформація про те, що до річки потрапили інсектициди "Нурал B" у концентрованому вигляді, дозволяє стверджувати про великі масштаби цієї катастрофи.

Він наголосив, що про реальні наслідки цієї катастрофи та подальшій перебіг подій можна буде говорити після з'ясування точного переліку отруйних речовин та їхньої кількості, які потрапили до водойми. Приток нової води, за його словами, зменшить небезпеку отруєння через зменшення її концентрації. Але, до того, як це станеться, однозначно виключати потрапляння цих речовин до Дніпра не варто.

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