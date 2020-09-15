Хасиди виконували народні пісні та танці перед Нацгвардією на кордоні з Білоруссю

Олексій Тітофф Відео 17:35, 15.09.2020
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