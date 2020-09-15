Хасиди можуть прориватися в Україну в нових місцях – Держприкордонслужба

Тетяна Гайжевська Розслідування 18:44, 15.09.2020 Оновлено: 19:11, 15.09.2020

Напружена ситуація, що склалася на пункті пропуску "Нові Яриловичі" поблизу державного кордону з Білоруссю, де велика група хасидів намагається потрапити на територію України, може повторитися і на інших пунктах пропуску.

Станом на вечір 15 вересня на території Білорусі поблизу державного кордону України перебуває близько 700 осіб, проте, ситуація залишається контрольованою. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Державна прикордонна служба має достатню кількість сил і засобів, аби забезпечити належну охорону державного кордону, не допустити порушення режиму пунктів пропуску", – наголосив він. І додав, що прикордонники діють у тісній співпраці з представниками інших правоохоронних структур – Нацгвардією і Нацполіцією.

В Держприкордонслужбі додали, що для забезпечення паломників-хасидів водою і їжею залучені волонтерські організації. Відомство підтримує контакт з білоруською стороною, зокрема, роз’яснюють обмеження, що діють в Україні щодо перетину кордону іноземними громадянами.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Понад тисячу хасидів прибули 14 вересня до українсько-білоруського кордону в пункт пропуску "Нові Яриловичі", щоб потрапити на святкування Рош га-Шана (єврейський Новий рік) до Умані.

  • Станом на 16:30 вівторка, 15 вересня, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишалася напруженою. Кілька сотень людей заблокували дорогу на нейтральній зоні між кордонами України та Білорусі.

  • Через спробу прориву хасидів Україна стягнула на кордон із Білоруссю резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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