Хасиди можуть прориватися в Україну в нових місцях – Держприкордонслужба

Напружена ситуація, що склалася на пункті пропуску "Нові Яриловичі" поблизу державного кордону з Білоруссю, де велика група хасидів намагається потрапити на територію України, може повторитися і на інших пунктах пропуску.

Станом на вечір 15 вересня на території Білорусі поблизу державного кордону України перебуває близько 700 осіб, проте, ситуація залишається контрольованою. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Державна прикордонна служба має достатню кількість сил і засобів, аби забезпечити належну охорону державного кордону, не допустити порушення режиму пунктів пропуску", – наголосив він. І додав, що прикордонники діють у тісній співпраці з представниками інших правоохоронних структур – Нацгвардією і Нацполіцією.

В Держприкордонслужбі додали, що для забезпечення паломників-хасидів водою і їжею залучені волонтерські організації. Відомство підтримує контакт з білоруською стороною, зокрема, роз’яснюють обмеження, що діють в Україні щодо перетину кордону іноземними громадянами.

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