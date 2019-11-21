Ханг - інструмент з дивним звучанням
Ханг – металевий інструмент, який складається з двох півсфер.
Інструмент вперше був розроблений у 2000 році Феліксом Ронер і Сабіною Шерер в Швейцарії.
Ханг - інструмент з дивним звучанням
скріншот з відео
Ханг - інструмент з дивним звучанням
скріншот з відео
Цей інструмент був створений на основі багаторічного вивчення карибського сталевого барабана і багатьох інших резонують барабанних інструментів з усього світу.
На стороні "Ding" розташоване 7-8 тональних областей, які утворюють тональний коло. На стороні "GU" знаходиться резонаторное отвір 8-12 см, на якому можна грати як на уду або використовувати його для модуляції звуку Ding.
Ханг - інструмент з дивним звучанням
скріншот з відео
Ханг - інструмент з дивним звучанням
скріншот з відео
В даному відео Ви можете побачити процес створення цього дивного інструмента.
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