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ХайпАнула, або перший "фрик-депутат" народився | Альо, гараж! REBOOT #309

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Нова Верховна Рада склала присягу, новий Кабмін сформовано.

Нова більшість офіційно презентовано, новий Генпрокурор – є. Свіженький мем від пана Зеленського – також в наявності. Вся влада в країні відтепер сконцентровано майже в одних руках. Щоправда трошки не вдало вийшло зі спробою креативненько пояснити, чому було вирішено залишити Пана Авакова при посаді...

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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