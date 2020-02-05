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7 лютого • оновлено в 09:42
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Хабарництво на Буковині: 400 тис. доларів за сприяння в оренді оздоровчого комплексу

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Главі Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну у вівторок, 4 лютого, повідомили про підозру в отриманні хабаря в розмірі 180 тисяч доларів.

Повідомлення було вручено прокурором САП за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, передає пресслужба НАБУ.

Слідство підозрює чиновника в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України.

У липні 2019 року голова Чернівецької облради, як встановили правоохоронці, попросив у одного з місцевих підприємців надати йому 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу "Брусниця". Потім сторони зійшлися на 200 тисячах.

"Надалі, із серпня до жовтня 2019 року, правоохоронними органами задокументовано факт отримання посадовою особою частини обумовлених коштів, а саме 180 тисяч доларів", – зазначається в повідомленні.

Голова обласної ради обіцяв провести фіктивний відкритий конкурс на довгострокову оренду, на якому бізнесмен виграє. Після виконання низки вимог той міг претендувати на відчуження комплексу.

Конкурс був проведений і за його результатами виграла нещодавно створена фірма згаданого підприємця. Потім Мунтян, за версією слідства, домігся підтримки рішення в облраді.

Крім того, детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК, а саме в наданні неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

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