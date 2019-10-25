Хабарі у Верховній Раді: Арахамія також пройшов поліграф

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в четвер, 24 жовтня, пройшов перевірку поліграфом через скандал із можливим хабарництвом у податковому комітеті Верховної Ради.

Трансляцію подій вели на YouTube-каналі "Свободный".

Перед початком перевірки нардеп зробив важливу заяву про очевидця хабарництва, якого він обіцяв показати ввечері 24 жовтня в ефірі програми "Право на владу". Як з'ясувалося, йому заборонили привести згадану особу.

"Свідка не буде, тому що йому заборонили правоохоронні органи, оскільки є дві загрози. Перша – витік даних, які можуть порушити слідчий процес, а друга – кількість грошей у цій схемі дуже велика, приблизно $20 млн на рік, упродовж, здається, п'яти років хтось заробив $100 млн. Є потенційні загрози самому депутату та членам його сім'ї", – розповів керівник фракції.

За його словами, до парламентаря нібито "підійшли і просто дали в руки законопроєкт і сказали: "Треба зареєструвати".

Після короткого брифінгу Арахамія розпочав участь у тестуванні.

Арахамії ставили питання щодо можливих хабарів від фракцій і олігархату, як українського, так і інших країн. За попередніми результатами поліграфолог зазначив, що політик не має жодного відношення до скандалу і взагалі не реагує на провокаційні питання.

"Все на вашу користь", – зробив висновок фахівець.

"Якщо порівнювати Арахамію і Дубинського, то перший байдужий. Ситуація нагадує, ніби вкрали гроші в офісі, а викликали сантехніка. Дубинський був нервовий, звинувачення його стосувалися. Арахамія ж просто погодився взяти участь за компанію", – додав він.

Відзначається, що результати поліграфа будуть оприлюднені увечері в понеділок, 28 жовтня.

Арахамія також заявив, що народні депутати "СН", що входять до фінансового комітету Ради, на наступному тижні (з понеділка, 28 жовтня) підуть на масове проходження поліграфа.

Нагадаємо, напередодні, 24 жовтня, народний депутат Олександр Дубинський успішно пройшов перевірку. Його тестування тривало майже три години. Поліграфолог, за попередніми підсумками, запевнив, що нардеп не брав хабарів за голосування в Раді.

Арахамія, який прийшов слідом за Дубинським, пройти перевірку не зміг через неготовність нового тестування.

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