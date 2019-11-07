Гурт "YUKO" стали гостями прямого етеру "Бурчук LIVE"

Гурт "YUKO" стали гостями прямого етеру інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Вони виконали декілька своїх пісень наживо та показали кілька відеокліпів.

"Ми півроку збирали відео від наших фанів та зірок шоу-бізнесу, і потім змонтували з цього матеріалу відеокліп. Відеокліп був відзнятий на гаджети. Пісня називається "Грушка", вона вже півроку існує у аудіоваріанті на стрімінгових сервісах", - заявив один з учасників гурту.

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