Гурт "Ярра" в гостях у Бурчук Live ч.1

Гурт "Ярра" став гостем п'ятничного ефіру інфо-панк програми "Бурчук Live".

Музиканти заявили, що головний меседж, який вони несуть у маси своєю творчістю, полягає у тому, щоб люди не забували, що колись усі вони були дітьми. Вони хотіли би, щоб той казковий світ, із яким народжувася кожен на цій планеті, завжди лишався у людській душі.

Гурт виконав декілька своїх пісень та відповів на питання ведучих шоу.

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