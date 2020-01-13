Гурт "X-Rays" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Гурт "X-Rays" стали гостями прямого етеру інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

"Насправді ми написали нашу пісню про Різдво ще минулого року. Ми помітили, що дуже мало легкого, простого, лайтового україномовного матеріалу, який міг би використовуватись у різних заходах," - заявила учасниця гурту.

"У нашій різдвяній пісні ми співали не стільки про Бога, скільки про атмосферу цього святу", - зазначив фронтмен гурту.

"Приємніше святкувати Різдво разом з усім світом, ніж жокремо. Це відокремлення є неправильне, у нас у всіх спільні корені", - додав він.

Гурт виконав декілька своїх пісень наживо.

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