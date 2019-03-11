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Гурт ТНМК презентував новий кліп в ефірі Бурчук Live

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Український гурт ТНМК презентував новий кліп на пісню "Мій демон". У музичному відео знявся скандальний актор Анатолій Пашинін, що грає роль священика, якого прямо на службі відвідують дивні видіння: азартні ігри, алкоголь, наркотики і секс.

"Мiй демон" продовжує тему боротьби світлих і темних сил, розкриту в попередньому відео групи на пісню "Янголи". Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі ТНМК.

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Особи
Олег Михайлюта (Фагот)група ТНМК

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