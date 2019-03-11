Гурт ТНМК презентував новий кліп в ефірі Бурчук Live

Гурт ТНМК презентував новий кліп в ефірі Бурчук Live165Читати матеріал російською
Український гурт ТНМК презентував новий кліп на пісню "Мій демон". У музичному відео знявся скандальний актор Анатолій Пашинін, що грає роль священика, якого прямо на службі відвідують дивні видіння: азартні ігри, алкоголь, наркотики і секс.
"Мiй демон" продовжує тему боротьби світлих і темних сил, розкриту в попередньому відео групи на пісню "Янголи". Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі ТНМК.
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