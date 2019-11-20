Головна Новини
20 листопада • оновлено в 19:23
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Гурт RUMBERO'S стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

95
Читати матеріал російською

Гурт RUMBERO'S стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Вони виконали декілька своїх пісень та відповіли на питання ведучих програми Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

"Ми підсадимо усіх українців на нові пігулки - на карнавалін", - заявили артисти.

"Коли ти розумієш, що ти головний карнавалін в країні, то у тебе не може бути поганого настрою, тому сумні моменти якщо і бувають у нашому житті, то вони тривають не більше 5 хвилин", - зазначив засновник гурту Амадор Лопес.

Гурт RUMBERO'S виконує пісні у стилі reggaeton — це поєднання регі, техно, хіп-хопу, репу та латиноамериканської музики.

До групи, крім Амадора Лопеса, входить соліст Олег Серафін та шоу-балет.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини