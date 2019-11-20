Гурт RUMBERO'S стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Вони виконали декілька своїх пісень та відповіли на питання ведучих програми Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

"Ми підсадимо усіх українців на нові пігулки - на карнавалін", - заявили артисти.

"Коли ти розумієш, що ти головний карнавалін в країні, то у тебе не може бути поганого настрою, тому сумні моменти якщо і бувають у нашому житті, то вони тривають не більше 5 хвилин", - зазначив засновник гурту Амадор Лопес.

Гурт RUMBERO'S виконує пісні у стилі reggaeton — це поєднання регі, техно, хіп-хопу, репу та латиноамериканської музики.

До групи, крім Амадора Лопеса, входить соліст Олег Серафін та шоу-балет.

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