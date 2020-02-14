Гурт NAVIBAND завітали до прямого етеру ObozTV
Гурт NAVIBAND завітали до прямого етеру ObozTV.
Вони відповідали на запитання ведучих інфо-панк шоу "БурчукLive" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.
NAVIBAND приїхали до Києва, щоб дати концерт у клубі Mezzanine до Дня всіх закоханих.
"Останні півроку ми багато разів приїздили до Києва, ми записували тут альбом. Кожного разу ми приїздимо сюди за натхненням", - зізнався фронтмен гурту.
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