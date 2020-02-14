Головна Новини
14 лютого • оновлено в 18:18
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Гурт NAVIBAND завітали до прямого етеру ObozTV

69
Читати матеріал російською

Гурт NAVIBAND завітали до прямого етеру ObozTV.

Вони відповідали на запитання ведучих інфо-панк шоу "БурчукLive" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

NAVIBAND приїхали до Києва, щоб дати концерт у клубі Mezzanine до Дня всіх закоханих.

"Останні півроку ми багато разів приїздили до Києва, ми записували тут альбом. Кожного разу ми приїздимо сюди за натхненням", - зізнався фронтмен гурту.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини