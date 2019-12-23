Гурт LUIKU стали гостями прямого етеру ObozTV
Гурт працює у стилі транскарпатський етно-денс.
"Там є трошки ромська музика, але Це такий гримучий коктейль з українською етно-музикою, турецькою, балканською, польською, румунською, молдовською і так далі. Тобто у нас і схід і захід, а певна річ, що карпатські гори населяють багато етнічних меншин. Ми вирішили об'єднати цю музику у творчості нашого гурту", - заявив фронтмен.
Гурт виконав декілька пісень наживо та розповів про творчі плани.
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