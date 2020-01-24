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24 січня • оновлено в 18:47
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Гурт "LUCAS BIRD" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

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Гурт "LUCAS BIRD" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Вони розповіли, що таку назву гурт отримав через папугу, який живе у одного з учасників.

Гурт виконав три авторські пісні наживо та розповів про творчі плани на майбутнє.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
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