Гурт "LUCAS BIRD" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Гурт "LUCAS BIRD" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Вони розповіли, що таку назву гурт отримав через папугу, який живе у одного з учасників.
Гурт виконав три авторські пісні наживо та розповів про творчі плани на майбутнє.
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