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7 лютого • оновлено в 09:42
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Гурт "IMLA" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

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Гурт "IMLA" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Музиканти виконали декілька своїх пісень та розповіли про творчі плани на майбутнє.

Вони готуються до концерту у Києві, який називається "Точка біфуркації" та до виходу нового альбому "Джокер".

"Джокера кожен може розуміти по-своєму. У кожного в житті є шанс та є вибір. І ти ним користуєшся, або не користуєшся", - заявив лідер гурту.

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