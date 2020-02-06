Гурт "IMLA" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Гурт "IMLA" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Музиканти виконали декілька своїх пісень та розповіли про творчі плани на майбутнє.
Вони готуються до концерту у Києві, який називається "Точка біфуркації" та до виходу нового альбому "Джокер".
"Джокера кожен може розуміти по-своєму. У кожного в житті є шанс та є вибір. І ти ним користуєшся, або не користуєшся", - заявив лідер гурту.
Про ці та інші новини дізнавайтеся із прямого етеру ObozTV.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
2
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы