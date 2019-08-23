Гурт ''ХЗВ'' та гурт ''REVE TA STOHNE'' в ефірі ''Бурчук Live''

Гурт "Хамерман знищує віруси" та гурт "REVE TA STOHNE" завітали до прямого ефіру інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

"Я вважаю, що найбільшим досягненням за 28 років незалежності є те, що ми все ще живі", - заявив фронтмен гурту "ХЗВ" Володимир Пахолюк. Артист поскаржився на простатит, який мучить його вже більше десяти років, такіж він додав, що життя йому дуже отруюють ідіоти у секторі соціальних мереж, наявність "медведок, чи то Медведчуків" в українській політиці.

Пахолюк розкрив справжню таємницю із творчого життя гурту. Він повідомив, що створювати костюми на концерти гурту їм допомагає молитва. Вбрання, у якому музиканти прийшли на цей ефір, символізує світло, яке є у кожної людини.

"Кожен з вас світиться, але ви цього не помічаєте, потрібно просто протерти окуляри", - зазначив фронтмен.

Гурти виконали декілька своїх пісень.

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