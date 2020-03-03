Гурт HighUp5 стали гостями прямого етеру ObozTV.

Відповідаючи на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE", дівчата розповіли про те, як Їхня пісня стала саундтреком до фільму "Школа №5", який зараз іде в прокаті, та виконали декілька своїх пісень.

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