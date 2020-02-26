Гурт Go-A та європейська музика: погляд ведучого "Бурчук Live"

Переможці українського нацвідбору на "Євробачення-2020" гурт Go-A прокоментували критику музиканта Тараса Тополі, який заявив, що вони оспівують негативні для України образи.

Так, засновник гурту Тарас Шевченко заявив, що кожна людина має право висловити свою думку, а сам колектив не може подобається всім, пише ТСН.

"Я думаю, що ми можемо сказати, що кожна людина має право на свою думку. Також ми розуміємо, що як гурт ми не можемо подобатися усім. Наприклад, я із задоволенням можу слухати рок-музику, але це не означає, що я слухаю усі рок-гурти. Кожна людина має право сказати те, що вона думає", - заявив Шевченко.

Катерина Павленко додала, що українці знайшли в пісні безліч символів, яких там насправді немає.

"Ми читаємо пости і українці стільки символів незрозумілих знайшли у цій пісні. Насправді, ми не вкладали усі ці сенси. А те, що вони їх там бачать, мені здається, це не наші проблеми. Ми точно нічого такого, щоб принизити нашу Україну, туди не вкладали. А якщо українці самі знаходять символи, то це мають бути у них якісь такі думки в голові", - зазначила співачка.

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