Гурт "Гапочка" стали гостями прямого етеру ObozTV
Гурт "Гапочка" стали гостями прямого етеру ObozTV.
"Ми випустили новий альбом. 17 грудня у нас відбулась його презентація. Він називається "Необхідна". Це третій наш студійний альбом, ми випустили його 10 грудня 2019 року", - заявила фронтвумен гурту Катерина Гапочка.
Гурт виконав декілька пісень в акустичному звучанні та розповіли про виступ у Лондоні.
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