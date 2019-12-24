Гурт "Гапочка" стали гостями прямого етеру ObozTV.

"Ми випустили новий альбом. 17 грудня у нас відбулась його презентація. Він називається "Необхідна". Це третій наш студійний альбом, ми випустили його 10 грудня 2019 року", - заявила фронтвумен гурту Катерина Гапочка.

Гурт виконав декілька пісень в акустичному звучанні та розповіли про виступ у Лондоні.

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