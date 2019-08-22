Гурт "Гайдамаки" присвятив пісню полоненим морякам

Фронтмен гурту "Гайдамаки" розповів про пісню "Буря", яку музиканти присвятили полоненим українським морякам.

Гурт повідомив, що спочатку розглядали цю пісню, як присвяту українським полоненим і не мали ідеї щодо розповсюдження чи поширення пісні у контексті громадської ініціативи. Але відома радіоведуча Соня Сотник познайомила музикантів із одним із полонених моряків і "Гайдамаки" прийняли рішення доєднатися до ініціативи по звільненню українських моряків. Разом придумали назву для цієї ініціативи - тепер вона називається "Save Our Sailors".

Вже 25 серпня з'явиться відео на пісню "Буря", будуть флешмоби, футболки та звернення інших музикантів. Олександр Ярмола заявив, що Москва ніколи не виконувала домовленостей та наказів жодних міжнародних організацій. Натомість Москва завжди виторговувала собі якісь ліпші умови за кожен свій крок. Тому, на думку музиканта, українці мають збільшувати тиск на Москву, і лише таким чином молоді українські моряки, більшість з яких народилися у 90-х роках, швидше повернуться додому

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