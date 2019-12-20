Гурт D'lemma стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live" - ч.2

Гурт D'lemma стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live".

Учасники проекту розповіли, що їх пісня "Шаленій" отримала нагороду, як найкраща пісня року.

Вони також пригадали, в яких прем'ях гурт ставав номінантом у 2019, і розповіли про реліз нового музичного кліпу "Динаміт"

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