Гурт D'lemma стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live" - ч.1
Гурт D'lemma стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live".
Учасники проекту розповіли, що їх пісня "Шаленій" отримала нагороду, як найкраща пісня року.
Вони також пригадали, в яких прем'ях гурт ставав номінантом у 2019, і розповіли про реліз нового музичного кліпу "Динаміт"
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