Гурт A.R.M.I.A. стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Світлана Сафронова та Ірина Степанова завітали до прямого етеру ObozTV

"Ми з 2012 року працюємо без продюсера. Ми розійшлись полюбовно з Юрієм Нікітіним. Ми всі розуміли, що нам час розходитись та самостійно вести наш проект. Ми, коли були у Юри, багато чому навчились, але це все нелегко, адже окрім творчості на нас навалилось дуже багато обов'язків", - заявила Світлана Сафронова.

"Ми дуже вдячні Юрію Нікітіну. Він просто неймовірна людина", - додала Ірина Степанова.

Гурт виконав декілька пісень та розповів про творчі плани на майбутнє.

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