Гуманітарна катастрофа на Донбасі: експерт пояснив суть звинувачень ОБСЄ з боку України

Військовий аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій, коментуючи заяву представника України в гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську Ірини Геращенко про те, що відповідальність за гуманітарну катастрофу на Донбасі Україна може покласти не тільки на Росію, але й на ОБСЄ, зазначив, що вона є серьйозним і потужним політичним гравцем, яка представляє державу Україна.

На його думку, заява Геращенко небезпідставна і озвучені претензії українська сторона підтвердить фактами. Але, за його словами, треба не забувати про вплив Росії на рішення ОБСЄ та про те, що країна-агресор є в її лавах.

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