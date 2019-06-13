Гуманітарна допомога для мешканців окупованого Донбасу: Obozrevatel News

Гуманітарна допомога для мешканців окупованого Донбасу

Червоний Хрест направив гуманітарну допомогу для мешканців окупованого Донбасу через контрольно пропускний пункт "Новотроїцьке", яким прослідували 16 вантажівок, повідомляє Держприкордонслужба України. Для жителів Донбасу направили будівельні та сільськогосподарські матеріали, продовольчі набори, медичні препарати, а також корм для домашніх тварин. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою майже 295 тон. Нині всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення Операції об'єднаних сил працюють у штатному режимі.

Розкрадання на "Стіні"

Справу розкрадань на проекті "Стіна" скеровано до Дарницького райсуду столиці. Звинувачують вісьмох осіб, повідомляють у НАБУ. За даними слідства, розкрадання коштів “Стіни” відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт та залученні фіктивних підприємств . Вони й виводили готівку. Окрім того, у документах зазначаються роботи, що взагалі не виконувалися, - додали детективи. Рослідування почали ще на початку 2016 року. У серпні 2017-го НАБУ затримало сімох осіб за підозрою у причетності до реалізації цієї корупційної схеми.

Військова присутність США у Польщі

Про розширення військової присутності Сполучених Штатів у Польщі домовилися Президент Америки Дональд Трамп і глава Польщі Анджей Дуда. У Вашингтоні вони підписали декларацію у сфері оборони. Найближчим часом на території Польщі створять Командування передової дивізії США. Трамп і Дуда переконані, що присутність американських військових у Польщі сприятиме безпеці як у самій Польщі так і в Північноатлантичному альянсі. Після урочистої церемонії підписання декларації, Дональд Трамп нагадав про міцні зв‘язки між поляками та американцями. Своєю чергою Анджей Дуда привітав його з днем народження, який Дональд Трамп святкуватиме незабаром.

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