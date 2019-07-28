Гряде спека: прогноз погоди в Україні на 29 липня від ObozTV

На початку нового тижня по всій території України – крім західних регіонів – встановиться спекотна та суха погода.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 29 липня.

У західних областяхнебо затягне хмарами, які принесуть ймовірні дощі. Денні показники +30, нічні +16 градусів.

На півночі гарний сонячний день, без опадів. Денний максимум +28, нічний мінімум +17.

На сході прогнозують перемінну хмарність. Максимальний показник вдень +30, вночі термометри покажуть +18.

На півдні та в Криму хмари чергуватимуться з сонцем. Денний максимум +32, нічний мінімум +18 градусів.

Центральну Україну очікує гарний сонячний день. Легку зливу прогнозують лише у Полтаві. Максимальний показник вдень +29, вночі на термометрах +17 градусів.

У столиці без опадів, на небі перемінна хмарність. Вдень температура повітря +30 градусів. Вночі +20 та ясне зоряне небо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спека в Україні протримається ще кілька днів – до кінця місяця. А надалі синоптики прогнозують чергове похолодання.

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