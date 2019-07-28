Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Гряде спека: прогноз погоди в Україні на 29 липня від ObozTV

763 Читати матеріал російською

На початку нового тижня по всій території України – крім західних регіонів – встановиться спекотна та суха погода.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 29 липня.

У західних областяхнебо затягне хмарами, які принесуть ймовірні дощі. Денні показники +30, нічні +16 градусів.

На півночі гарний сонячний день, без опадів. Денний максимум +28, нічний мінімум +17.

Гряде спека: прогноз погоди в Україні на 29 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На сході прогнозують перемінну хмарність. Максимальний показник вдень +30, вночі термометри покажуть +18.

На півдні та в Криму хмари чергуватимуться з сонцем. Денний максимум +32, нічний мінімум +18 градусів.

Центральну Україну очікує гарний сонячний день. Легку зливу прогнозують лише у Полтаві. Максимальний показник вдень +29, вночі на термометрах +17 градусів.

У столиці без опадів, на небі перемінна хмарність. Вдень температура повітря +30 градусів. Вночі +20 та ясне зоряне небо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спека в Україні протримається ще кілька днів – до кінця місяця. А надалі синоптики прогнозують чергове похолодання.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини