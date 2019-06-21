"Грузія окупована Росією": що кажуть про "Майдан" в Тбілісі

У Грузії почався власний "Майдан"?

Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі – про масові протести в Тбілісі, які пройшли в ніч на 21 червня через виступ в парламенті Грузії депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова.

"Звичайно, я б назвав це Майданом. Протест грузинського народу був викликаний тим, що в Грузію приїхала російська делегація і влада відкрито показала, що практично Грузія окупована Росією. Сергій Гаврилов, який відомий своїми антигрузинськими висловлюваннями, вчора сидів в кріслі спікера Грузії і намагався провести свою проросійську пропаганду прямо в парламенті Грузії. Само собою, це викликало хвилю протесту і люди вийшли", – розповідає Мамулашвілі.

"Думаю, це дуже погано скінчиться для влади Грузії", – прогнозує він.

Як реагуватиме РФ і чи побачимо ми в Грузії "зелених чоловічків" – дивіться в цьому випуску.

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