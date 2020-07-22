"Грузинський Стирач" Міжнародний випуск спецпроекту журналістських розслідувань "МОЛНІЯ"

Впервые в истории! Спустя семь лет предоставления политического убежища Германия выдала Грузии бывшего руководителя тюремной службы.

"ТЮРЕМНЫЙ ПАЛАЧ"

Немецкие власти выполнили решение Страсбургского суда от 2 апреля этого года, признавшего виновным в массовых пытках и убийствах грузинских граждан не только одного начальника пенитенциарного департамента Давида Чакуа.

В рамках так называемого "дела веников" 2012 года, шокировавшего Страсбургский суд чудовищными зверствами, в руки правосудия были переданы ещё 17 человек.

Виновными признано все высшее руководство тогдашнего грузинского, как установил Страсбургский суд, "преступного режима", который вместо снятия начальника грузинской пенитенциарной системы с должности и выдаче его под суд, наоборот всячески способствовал продвижению палача по карьерной лестнице и развитию у него поистине нелюдской кровожадности: от кровавой резни участников тюремного бунта 2006 года до ужасающего своей бесчеловечностью "дела веников".

В совершении этих преступлений Страсбургский суд признал виновной всю верхушку тогдашнего грузинского "преступного режима", включая Президента страны Михаила Саакашвили, Генерального прокурора Зураба Адеишвили, бывших госчиновников Грузии Магиса Кардаву, Реваза Чарбадзе и Кохту Кодуа, пребывающих ныне на территории Украины, занимающих кабинеты центральных органов власти и беспрепятственно посещающих офисы первых лиц государства.

Вместо выполнения вслед за Германией решения Страсбургского суда и надлежащей экстрадиции массовых убийц и насильников в Грузию украинская власть поступила с точностью до наоборот – вверила в руки "Саакашвили-Адеишвили и сотоварищи" реформу правоохранительной, в частности прокурорской, и ещё более денежной – таможенной сферы.

От принятия столь абсурдного и реально опасного для жизни всей страны решения Президента Зеленского не отвратило даже незаконное пребывание в Украине Зураба Адеишвили, не имеющего права покидать территорию Венгрии, предоставившей ему политическое убежище, и с того момента несущей на себе всю ответственность за сохранность его жизни и здоровья.

Игнорирование украинской властью решения Страсбургского суда по "Саакашвили-Адеишвили и сотоварищи" и абсолютная безнаказанность грузинских государственных преступников в Украине позволяет им не только расписываться на каждом шагу личной поддержкой Президента Зеленского, а и присваивать украинскую государственную власть путем незаконной передачи полномочий вверенного им Национального совета реформ месяц тому созданной общественной организации-"пустышке", зарегистрированной Михаилом Саакашвили с его давним подопечным по Одесской таможне Семеном Кривоносом, скандально ушедшим с конкурса на руководителя Одесского подразделения Национального антикоррупционного бюро после засвета журналистами его коррупционных заработков и земельно-квартирных махинаций, а ныне являющегося теневым куратором саакашвилевского "Офиса простых решений".

"СУД ОШЕЛОМЛЁН"

"Суд ошеломлён согласованными действиями Президента страны, прокуратуры, министерства внутренних дел, судов и всех ветвей власти, которые сделали все возможное, чтоб не восторжествовала справедливость!", - это тоже решение Страсбургского суда, также признавшего режим Саакашвили преступным ещё до его завершения.

Для Украины "дело о расстреле Небесной сотни" - такое же показательное, как для Грузии - "кейс об убийстве Гиргвилиани". Этого молодого человека, как гласит вердикт Страсбургского суда от 26 апреля 2011 года, убили зондер-киллеры, нанятые по заказу жены тогдашнего грузинского министра внутренних дел, а ныне генерального секретаря саакашвилевской партии "Национальное единство" Иване Мерабишвили, и помилованные Президентом Саакашвили после изменения Криминального кодекса депутатами президентского большинства с сокращением для киллеров отбываемого срока и их освобождением из под стражи.

За личное укрывательство убийц Гиргвилиани Михаил Саакашвили осужден тремя судебными инстанциями. По таким же бесчинствам преступного режима Саакашвили, с момента его прихода во власть и по сегодняшний день, Страсбургским судом вынесено 111 решений, по 92-м из которых признана вина государства и назначена выплата компенсаций.

Почти треть дел - по организованным режимом Саакашвили пыткам и нечеловеческим отношениям, полтора десятка дел – по угрозам безопасности граждан, более десятка - по угрозам жизни, наряду с посягательством режима на собственность граждан Грузии и их личную и семейную жизнь. Более трети всех страсбургских вердиктов установили лишение властью Саакашвили грузинских граждан права на справедливое рассмотрение судебного дела.

Сегодня же Михаил Саакашвили и Зураб Адеишвили, признанные виновными в особо тяжких преступлениях против грузинского народа и государства, не показательно расстреляны, а помпезно назначены лично Президентом Зеленским курировать украинские суды и органы правопорядка и ни в коем случае не допустить выполнения вынесенных против них же решений Страсбургского суда.

"ОТ ПЫТОК – ДО ГЛАВЫ ПАСЕ"

Как так?! Европейский суд в Страсбурге более полутора десятка лет из года в год признаёт режим Саакашвили "преступным", а его криминальным элементам европейские государства предоставляют политические убежища.

Дабы это никого не удивляло, просто посмотрите на верхушку Европарламента. Кто дважды усадил в кресло Вице-президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетелли - давнего подельника Михаила Саакашвили, прикрывающего на постах вице-спикера грузинского парламента и главы комитета по здравоохранению, все пытки и убийства преступного режима.

И сколько пришлось уплатить более чем тремстам депутатам разных стран, входящим в Парламентскую организацию по безопасности и сотрудничеству во всей Европе, не только за тотальное молчание по поводу причастности Георгия Церетелли к сокрытию массовых пыток и убийств в Грузии, но и за избрание пособника грузинского преступного режима на высшую должность - Президента Парламентской ассамблеей ОБСЕ?

О суммах судите сами! Конкурентка Церетелли по выборам - депутат Бундестага, немка Дорис Барнетт вместо изобличения главного оппонента в сокрытии особо тяжких преступлений - получила из его рук мандат главного казначея всей Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

И уже в Украине всё та же Дорис Барнетт совместно с Георгием Церетелли под мандатом Парламентской ассамблеи ОБСЕ подтвердила законность проведения президентских выборов в Украине, на которых выиграл Владимир Зеленский.

После чего новоизбранный глава украинского государства заявил о его личной потребности в услугах Михаила Саакашвили, а спустя два месяца издал указ о возвращении ему гражданства Украины.

Вскрыть политический заговор нынешнего высшего руководства Украины с бывшей верхушкой Парламентской ассамблеи ОБСЕ – в прямых полномочиях всех входящих от Украины народных депутатов!

В связи с этим, официально обращаемся с просьбой внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о создании временной следственной комиссии по расследованию причин игнорирования государственными органами Украины вердиктов Страсбургского суда по противозаконным действиям, совершенным "преступным режимом Михаила Саакашвили".

А конкретно, народного депутата "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, представляющего Украину в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, просим на её ближайшем заседании придать огласке факт политического сговора высшего руководства Украины и экс-руководства Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, а именно бывшего Президента этой организации Георгия Царетелли и экс-казначея Дорис Барнетт.

А также внести на рассмотрение Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе иннициативу о выражении недоверия экс-руководителям ОБСЕ с последующим исключением их, как ныне действующих депутатов, из состава Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Расчитывать на помощь в изобличении режима "Зеленского-Саакашвили" другими, представленными в ОБСЕ украинскими депутатами, не приходится: ни от пропрезидентских "слуг народа", ни от проросийского блока ОПЗЖ, ни от партии "Голос", ни даже от якобы крайне оппозиционной к продавцам украинской земли тимошенковской партии "Батькивщына". Почему? Узнаете меньше чем через минуту!

"ЗЛОДЕЙСКИЙ МАРЬЯЖ"

"Марьяж" - известный всему миру термин. В игральных картах - это "король и дама одной масти, назначающих козырную масть". Или "власть" – если речь идёт о государствах. Назначать лично себя во власть в разных странах, но по одним и тем же схемам с завидным постоянством удается давно сложившемуся грузинско-украинскому марьяжу. И по таким же согласованным и отработанным сценариям прокручивать политические и экономические кризисы и наживать миллиардные состояния на народах обеих стран.

Украино-грузинский тандем "ряженой дамы" и "голого короля" обнажил себя во всей красе во время прорыва Михаилом Саакашвили украинской границы при политической поддержке Юлии Тимошенко и её многочисленных соратников, лично добивающихся возврата в Украину выдворенного из страны провокатора, грозящего самоубийством в центре украинской столицы и оставившего после себя мокрое место при задержании киевском ресторане с грузинским названием "Сулугуни".

Это стало ответом тогдашней украинской власти на высадку вооруженных отрядов с киевского михомайдана в тбилисском аэропорту, где они были задержаны за попытку дестабилизации политической ситуации после проигрыша саакашвилевской партии на парламентских выборах, и в последствии выдворены из горной страны.

По точно такому же сценарию 10 лет назад после проигрыша Тимошенко на президентских выборах Саакашвили снарядил в Украину более 2 тысяч грузинов под видом международных наблюдателей, ни один из которых не имел ни малейшего опыта наблюдения за выборами.

Почти полторы тысячи саакашвилевских псевдо-наблюдателей были безработными, а около сотни оказались сотрудниками специальных подразделений грузинского МВД, полиции и вооруженных сил. Как проговорился в телефонном разговоре с Тимошенко сам Саакашвили – тогда он направил ей в помощь "самых компетентных и боеспособных людей".

Многолетнее сотрудничество Саакашвили и Тимошенко не раз ставило под угрозу экономики возглавляемых ими стран. Особенно, в результате применения украино-грузинским тандемом спекулянтов практики провоцирования национальных кризисов.

Второе премьерство Юлии Тимошенко в аккурат до президентских выборов привело к целой череде экономических катаклизмов: от мясного и сахарного общегосударственных кризисов – до топливного и медицинского. С неизменным и тотальным поднятием цен на соответствующие товары по всей стране.

Запуск Михаилом Саакашвили турецких минеральных удобрений по бросовым ценам привел к вымиранию грузинской химической отрасли, а последующий вал турецкого дешевого зерна – к тотальному аграрному кризису в горном государстве.

Сегодня эти же минудобрения из Турции Саакашвили протягивает через украинскую границу. В открытую предупреждая народ Украины о наступлении голода во всем государстве. А вот грузинский журналист за эту же саакашвилевскую схему с завозом в Украину турецких минудобрений должен был заплатить собственной жизнью.

Как из Киева во время карантина отправили киллера в Грузию и где Саакашвили проговорился о запланированном убийстве – смотрите через мнгновенье!

"ТРУП Ы РЕВОЛЮЦИ Й "

Три журналиста, три Георгия: Георгий Саная, Георгий Гонгадзе, Георгий Габуния. Убийство каждого из них преследовало целью дестабилизацию ситуации в государствах и смену политической власти.

Гибель грузинского журналиста Георгия Саная от рук наёмного убийцы привела к старту финансируемой американским мильярдером Джоржем Соросом "Революции роз" и уходу Эдуарда Шеварнадзе с поста Президента горной республики, который занял не кто иной, а именно лидер "Революции роз" Михаил Саакашвили. Уже проверенная в Грузии политическая технология в последствии сработала в Украине... на обезглавленном теле Георгия Гонгадзе - украинского журналиста с грузинскими корнями, знакомого Михаилу Саакашвили по военным действиям со стороны Грузии в против Абхазии.

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе привело к старту финансируемых всё тем же Джорджем Соросом политической акции "Украина – без Кучмы" и последующей "Оранжевой революции", приведшей давнюю соратницу Саакашвили Юлию Тимошенко на пост главы украинского правительства, а будущего кума Саакашвили - Виктора Ющенка - на пост Президента страны.

Организация и курирование Михаилом Саакашвили "цветных" революций в целом постсоветском регионе, спровоцированных убийствами журналистов в разных странах, откровенно пугают даже таких мировых мастодонтов, как Дональд Трамп. Глава Соединённых штатов Америки прямо перед телекамерами во всеуслышанье признал, что проиграл бы президентские выборы, если бы его конкурентом был Михаил Саакашвили.

Со средины июня стать жертвой Михаила Саакашвили боятся даже приближенные журналисты. В частности, работающие на принадлежащем ему грузинском телеканале "Мтавари-2", изо дня в день транслирующем призывы Саакашвили к расправе с ныне действующей грузинской властью.

15 июня этого года служба госбезопасности горной республики предотвратила убийство самого одиозного телеведущего "Мтавари-2" Георгия Габунии, ставшего известным мировой общественности благодаря его матерному выступлению в прямом эфире в адрес президента путина.

Спустя несколько дней после поимки киллера генеральный директор телеканала на им же созванном спец-брифинге сам сознался в своей осведомлённости о планируемом убийстве коллеги, а уже со слов предполагаемого исполнителя ликвидации журналиста стало известно об его многомесячной подготовке в столице Украины и срочном отправлении в Грузию последним предкарантинным авиарейсом.

Тогда же, начиная с февраля этого года готовилась и масштабная медийно-политическая раскрутка будущей жертвы. В Грузии, Украине, Молдове и странах Прибалтики организовывались встречи Георгия Габунии, как лидера грузинского оппозиционного движения, с местными журналистами, активистами и политиками.

Организацию и финансирование беспрецедентной для масштабов Грузии медийно-политической кампании доверили приближенным к Саакашвили и пребывающим вместе с ним в Киеве грузинским бизнесменам и дипломатам, пообещав им третью долю от всего украинского рынка минеральных удобрений, которую глава Нацсовета по реформам должен был пролоббировать для ввоза через Грузию в Украину всё тех же турецких минеральных удобрений.

Реализации зловещего плана помешал пресловутый карантин, а все его фигуранты засветились благодаря своим брифингам и их же телефонным переговорам. После придания огласки телефонных переговоров главы исполкома украинского Нацсовета по реформам Михаила Саакашвили с разыскиваемым Интерполом беженцем из Венгрии Зурабом Адеишвили, уполномоченным реформировать всю украинскую прокуратуру, в Офисе их непосредственного покровителя - Президента Владимира Зеленского - журналистам пригрозили введением криминальной ответственности за публикацию подобных материалов.

"О БРАЩЕНИЕ "

В связи этим обращаемся ко всем органам центральной государственной власти, особенно, украинским органам правопорядка, а также к депутатам Верховной рады Украины, в частности, представляющим наше государство в Парламентской Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:

30 июля этого года на очередном заседании Национального совета Украины по реформам, где обязаны присутствовать Президент Украины, Председатель Верховной Рады и Премьер-министр Украины, призываем Вас добиться от высшего руководства Украины снятия Михаила Саакашвили с поста главы исполнительного комитета Национального совета по реформам, немедленного взятия его под стражу, согласно многочисленным решениям Страсбургского суда, и выдворения убийцы и государственного преступника с территории Украины.

"М ОЛНИЯ "! Смотрите, чтоб не убило!