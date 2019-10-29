Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 20:11
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Группа Adam стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

67 Читати матеріал російською

Гурт Adam стала гостями прямого ефіру інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Вони заявили, що у гурту виходить новий альбом і 3 листопада відбудить концерт у Києві.

"Ми завершуємо першу частину туру в Києві, а друга частина туру відбудеться весною", - заявив фронтмет гурту.

Музиканти виконали наживо свої найвідоміші хіти, та розповіли про творчі плани та колаборації з іншими артистами.

Про ці та інші новини дізнавайтесь з прямого етеру на ObozTV

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини