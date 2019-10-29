Группа Adam стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"67 Читати матеріал російською
Гурт Adam стала гостями прямого ефіру інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Вони заявили, що у гурту виходить новий альбом і 3 листопада відбудить концерт у Києві.
"Ми завершуємо першу частину туру в Києві, а друга частина туру відбудеться весною", - заявив фронтмет гурту.
Музиканти виконали наживо свої найвідоміші хіти, та розповіли про творчі плани та колаборації з іншими артистами.
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