Гроші взялися з під землі: в Хмельницькому на хабарі спіймали чиновника

У Хмельницькій області за вимагання хабара на суму понад 400 тисяч доларів затримали працівників Державної служби геології та надр України.

Про це у Facebook повідомив глава ГПУ Юрій Луценко.

"Після отримання відповідного звернення ГПУ разом із ДБР Хмельницької області та СБУ затримали на гарячому групу осіб з-поміж криміналу і працівників Держгеонадр, які вимагали з підприємців понад 400 тисяч доларів за припинення тиску на бізнес", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві при отриманні хабара у 270 тисяч гривень затримали заступника начальника філії "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" і начальника відділу зазначеної філії.

ДБР і Нацполіція впіймали у Києві на гарячому двох податківців-корупціонерів. Хабар у розмірі $12 тис. отримували заступник начальника відділу ГУ ДФС у Києві і слідчий цього самого управління ДФС.

Також слідчі центрального апарату ДБР впіймали прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області на отриманні хабара у розмірі $10 тисяч.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!