Грошей на екологію немає, але ви тримайтеся: нардеп розповів, що чекає Україну

Зараз відсутній чіткий держплан і механізми фінансування для реалізації Нацплану по скороченню викидів в атмосферу, що буде мати негативні наслідки для країни.

Про це заявив народний депутат Сергій Сажко, повідомили у прес-службі політика. "Не існує розроблених механізмів і чіткого державного плану, як профінансувати вимоги визначені в Нацплані. Це загрожує країні або зупинками діяльності енергопідприємств, зниженням виробництва електричної енергії та розбалансуванням всієї енергосистеми, в Україні, або невиконанням міжнародних зобов'язань", – висловився він.

Сажко навів приклад європейських країн, досвід яких свідчить про необхідність залучення держави до невідкладної проблеми скорочення викидів SО2, Nox і пилу, і створення дієвих спецмеханізмів забезпечення фінансування таких проектів.

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