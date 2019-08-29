Гройсман пішов у відставку: відеозвернення

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив про відставку перед першим засіданням Верховної Ради, на якому повинні призначити нового главу уряду, і звернувся до свого наступника.

Відповідне відеозвернення він опублікував у Facebook.

"Уже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий прем'єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непросто – ухвалювати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей", – сказав політик.

Він побажав своєму наступнику сили, терпіння й удачі. "І головне – успіху. Адже саме від успіху його роботи і роботи нового уряду залежатиме багато в чому успіх України і нормальне життя кожного українця. Особисто для мене – це завжди було пріоритетом номер один", – зазначив він.

Гройсман заявив, що новий уряд буде приймати "стабільну країну, яка розвивається".

"Все, що зроблено на сьогодні – це результат роботи і зусиль багатьох-багатьох людей, кожного з вас. І я вдячний всім за нашу спільну небайдужість, спільну роботу, за підтримку і критику, а також за вашу довіру", – зазначив прем'єр.

Він пообіцяв у майбутньому працювати над децентралізацією в Україні. "Саме ця реформа вже дала можливість змінити життя в багатьох громадах країни. Але в майбутньому важливо не зупинятися, не забувати про людей, які живуть у своїх селищах і містах. Які хочуть мати достатні повноваження і фінансові ресурси. Ми й надалі будемо це забезпечувати", – запевнив прем'єр.

"Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я буду продовжувати піклуватися про успіх нашої великої держави й візьму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати в повній мірі свій потенціал", – підсумував Гройсман.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!