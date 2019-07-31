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Гройсман отримав ''відро негативу'' від користувачів соцмереж

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Прем'єр-міністр Україна Володимир Гройсман нарвався на гостру критику в мережі.

Нагадаємо, що партія Гройсмана не подолала 5%-й поріг на позачергових виборах до Верховної Ради.

Він поскаржився на п'ятого президента України і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. На своїй сторінці у мережі Facebook він заявив, що на посаді голови держави Порошенко дбав виключно про власні інтереси, а не про громадян. Так прем'єр прокоментував останнє інтерв'ю лідера "ЄС".

За його словами, п'ятий президент України не зробив для себе жодних висновків і не зрозумів, чому Гройсман "не пішов на вибори разом з ним".

"Мені шкода, що великою надією і підтримкою людей він пожертвував заради своїх приватних інтересів. Врешті, і я теж не зміг, з огляду на його підходи, реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений – в України все ще попереду!" – написав прем’єр-міністр.

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