''Гриценко не ховає від українців свою команду; вона складається з відповідальних, чесних та патріотичних людей'' – Томенко

Лідер ГО “Рідна країна” Микола Томенко вважає, що кандидат на пост президента України Анатолій Гриценко не ховає від українців свою команду, адже складається вона з відповідальних, чесних та патріотичних людей. Політик сподівається, що громадяни підтримують кандидата, який не пов’язаний із олігархічними групами.

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