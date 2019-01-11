''Гриценко не ховає від українців свою команду; вона складається з відповідальних, чесних та патріотичних людей'' – Томенко

''Гриценко не ховає від українців свою команду; вона складається з відповідальних, чесних та патріотичних людей'' – Томенко388Читати матеріал російською
Лідер ГО “Рідна країна” Микола Томенко вважає, що кандидат на пост президента України Анатолій Гриценко не ховає від українців свою команду, адже складається вона з відповідальних, чесних та патріотичних людей. Політик сподівається, що громадяни підтримують кандидата, який не пов’язаний із олігархічними групами.
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