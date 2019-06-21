Гриценко-молодший розповів, як розвалювали справи проти соратників Януковича

Кандидат у нардепи від партії "Громадянська позиція" Олексій Гриценко вважає, що у соратників екс-президента-втікача Віктора Януковича немає перешкод для балотування до Верховної Ради.

Коментуючи похід у Раду екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва, Гриценко-молодший зазначив: "Намагатися будуть, юридично немає для них ризиків. Треба "подякувати" кільком попереднім генпрокурорам, які нічого не зробили для того, щоб притягнути до відповідальності цих людей і тих , які вже повернулися в країну".

"У цих справах все вирішується на середньому рівні, коли відбуваються процесуальні дії, щоб потім не можна було це все довести в суді. Я чув від одного генерального прокурора, що він нічого не міг зробити з цим. Кілька мільйонів доларів давали слідчому прокуратури, він робив певні зміни в документах, їхав за кордон і спокійно там жив. А далі це впливало на хід слідства. Було виправдання, чому розвалюються певні справи", – пояснив він.

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