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Грищенко пояснив, чи готова Україна до подвійного громадянства

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Екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко вважає дискусію про подвійне громадянство в Україні "заграванням з діаспорою". На його думку, Україна не готова дати подвійне громадянство своїм співвітчизникам, які виїхали на територію Росії.

"Наскільки є консенсус, щоб запровадити такий недискримінаційний підхід, це відкрите питання. Я не думаю, що тут набереться достатньо голосів", – заявив він.

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Костянтин Грищенко

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