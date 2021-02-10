Гримчак: жителі Донбасу можуть стати "негромадянами"

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в ефірі телеканалу OBOZREVATEL поділився думкою щодо того, як слід вчиняти з жителями Донбасу, що отримали російські паспорти.

Він зауважив, що Україна готова прийняти усіх своїх громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Втім, за його словами, паспорти РФ видавалися, в першу чергу, воякам так званих армійських корпусів "ДНР" і "ЛНР", а також "держслужбовцям" окупаційних адміністрацій.